Заступник міністра оборони: Понад 80% поранених українських військових знову повертаються у стрій

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Завдяки військовим медикам понад 80% поранених українських військових повертаються у стрій.

Про це сьогодні сказала заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

«Вчора мені вдалося передати паски нашим пораненим в один із госпіталів України і медичному колективу, тому що треба розуміти, що наші військові медики сьогодні так само на фронті, вони, по суті, відповідають за життя і здоров’я наших поранених воїнів. І треба розуміти, що це величезна перемога української військової медицини, надзвичайно високий відсоток поранених знову повертається у стрій – це понад 80 відсотків. Йдеться про рівень військової медицини, якість лікування і реабілітації», — назначила вона.

І додала, що єдине, з чим не можна впоратися самим — це допомога з важким озброєнням, яке ми очікуємо від західних країн. «Все, що стосується інших позицій, на сьогодні все це організовано», — запевнила вона.