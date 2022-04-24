Голова МЗС Австрії виступив проти вступу України у ЄС. Українська сторона відповіла

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У Міністерстві закордонних справ України висловили розчарування позицією міністра закордонних справ Австрії Александра Шалленберга. Вчора австрійський міністр сказав, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі.

Австрійське видання Heute цитує Александра Шалленберга про захист західного способу життя з його основними правами і свободами. За словами міністра, у всьому світі ці права існують лише в 25% країн ООН. «Але це найкраща модель, яку ми маємо», — сказав міністр.

Він також висловився за «інакший шлях» для України, аніж повне членство.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко, у свою чергу, заявив, що такі висловлювання є недалекоглядними і такими, що не відповідають інтересам об’єднаної Європи, передає пресслужба МЗС.

Він нагадав, що більшість країн ЄС підтримують членство України, і необ’єктивне сприйняття реальності вже призвело до політичного та економічного послаблення Європи через потурання путіну.

«Схоже, нинішньої війни, жертв та руйнувань їм замало. Продовжувати під різними приводами відкладати в часі членство України в ЄС або шукати йому альтернативу означає потурати агресивним планам путіна та гальмувати зміцнення Євросоюзу шляхом долучення можливостей України. Україна має всі підстави вимагати обʼєктивного визнання її заслуг та стратегічної ролі для ЄС», — заявив Ніколенко.