МЗС Болгарії заперечує викрадення свого консула росіянами в Мелітополі

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Alexandr Bormotin / Unsplash

Міністерство закордонних справ Болгарії заявило, що консула Болгарії Сергія Желєва не викрадали, наразі він перебуває у безпеці у своєму будинку.

Про це повідомляє БГНЕС.

Учора, 23 квітня міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі Національного марафону заявив, що в окупованому Мелітополі викрали консула Болгарії.

«Понад 50 моїх колег були викрадені по всій країні, сьогодні 29 із них перебувають у в’язницях окупантів. Що стосується активістів, бізнесменів, то це постійна практика окупантів — вони викрадають будь-кого, хто має власну думку, патріотичні настрої. Кілька годин тому стало відомо, що почесного консула Болгарії викрали в Мелітополі», — сказав Федоров.