У Маріуполі від російських обстрілів загинув Валерій Кірсанов. У 2015 він корегував ворожий вогонь по місту
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Маріуполі від обстрілів російської армії загинув Валерій Кірсанов — корегувальник обстрілу Маріуполя в січні 2015 року.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«Яка хороша новина і дуже показова для всіх зрадників. Відплата чекає на кожного. Без варіантів», — заявив Андрющенко.
24 січня 2015 року Кірсанов допоміг росіянам обстріляти житловий мікрорайон «Східний». Він корегував вогонь «Градів» окупантів по місту. Тоді загинули 29 людей і 92 людини отримали поранення.
- Кірсанова затримали 24 січня 2015. Він зізнався, що обстріл вела російська батарея з території рф.
- 21 червня Приморський районний суд Маріуполя засудив Валерія Кірсанова до 9 років вʼязниці за корегування артилерійського обстрілу мікрорайону Східний.
- 15 серпня 2019 року Валерій Кірсанов вийшов на свободу за «законом Савченко».