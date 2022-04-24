У Маріуполі від російських обстрілів загинув Валерій Кірсанов. У 2015 він корегував ворожий вогонь по місту

Новини

У Маріуполі від обстрілів російської армії загинув Валерій Кірсанов — корегувальник обстрілу Маріуполя в січні 2015 року.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Яка хороша новина і дуже показова для всіх зрадників. Відплата чекає на кожного. Без варіантів», — заявив Андрющенко.

24 січня 2015 року Кірсанов допоміг росіянам обстріляти житловий мікрорайон «Східний». Він корегував вогонь «Градів» окупантів по місту. Тоді загинули 29 людей і 92 людини отримали поранення.