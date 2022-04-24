Уночі росія випустила три ракети по Дніпропетровській області. Є загиблий

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Facebook / Валентин Резніченко

Уночі росія атакувала ракетами Дніпропетровську область, одна людина загинула.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, російська ракета влучила в залізничну інфраструктуру, загинув 48-річний чоловік. Усього зруйновані 10 обʼєктів інфраструктури.

«Знищені 8 будівель, під завалами три легкові авто та одна вантажівка. Вибуховою хвилею вибило шибки і заблокувало двері в житловому будинку поряд. Дві ракети влучили у промислове підприємство — зруйновано виробничу будівлю. Людей не зачепило», — написав Валентин Резніченко.

Також сьогодні вночі російські війська атакували з артилерії Луганщину. Вісім людей загинули.