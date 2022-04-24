Уночі на Луганщині внаслідок артилерійських обстрілів загинули вісім людей

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Міністерство оборони Росії

Унаслідок нічних артилерійських обстрілів Луганщини загинули вісім людей, ще двоє дістали поранень.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у регіоні щонайменше сім будинків і відділ поліції зруйновані обстрілами. У Лисичанську зранку зайнялася багатоповерхівка, у Рубіжному вночі пожежа сталася у приватному будинку. У Сєвєродонецьку руйнувань зазнали будівля Національної поліціі та п’ять будинків.

Попередня доба теж не була спокійною.

«Росіяни 12 разів обстрілювали мирні помешкання жителів Луганщини 23 квітня. Постраждали, зокрема, Гірське, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк», — написав Сергій Гайдай.

Жертвами учорашньої артилерійської атаки на Гірське та Золоте стали шестеро людей. Ще двох загиблих дістали з-під завалів будинку в Попасній.