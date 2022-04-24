Прокуратура оголосила підозру полоненому російському пілоту, який бомбардував Чернігів
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Суспільне
Прокуратура оголосила про підозру російському пілоту СУ-34 Олександру Красноярцеву, якого затримали у Чернігові 5 березня.
Про це йдеться на сайті Офісу Генпрокурора України.
У тексті підозри зазначається, що Олександр Красноярцев здійснював бомбардування на території України у тому числі цивільних об’єктів авіабомбами «УФЗАБ-500», «УФАБ 250-270», «ФАБ-50».
5 березня Збройні Сили України збили літак, яким керував Красноярцев, над Черніговом. Російський пілот зізнався, що після того, як катапультувався з підбитого літака, убив цивільного, який гнався за ним.
Красноярцева звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни поєднаних з умисним вбивством. Йому загрожує довічне позбавлення волі.