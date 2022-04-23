Україна та Польща створять спільне логістичне підприємство, щоб збільшити український експорт

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Україна та Польща підписали Меморандум про посилення співробітництва в залізничній сфері.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з премʼєром Польщі Матеушем Моравецьким.

Меморандум передбачає створення двома країнами спільного логістичного підприємства. Це дозволить кардинально збільшити об’єм залізничних перевезень українського експорту до Європейського Союзу та на світові ринки через Європу.

«Підписали Меморандум про посилення співробітництва в залізничній сфері. Після розвʼязання росією повномасштабної війни Польща стала ключовим логістичним центром для допомоги Україні. Особливо тісна співпраця відбувається на рівні залізниць двох країн, і така взаємодія має бути посилена», — наголосив український премʼєр.