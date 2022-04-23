росія може застосувати хімічну зброю в Одесі. рф вже наперед звинувачує Україну

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У міністерстві оборони росії заявили, що спецслужби України нібито готують провокацію із застосуванням хімічних речовин у порту Одеси. Такими заявами росія, вочевидь, намагається виправдати свій імовірний майбутній злочин.

Про це повідомляє російське видання Meduza.

Ось про що йдеться у заяві міжвідомчого координаційного штабу з гуманітарного реагування міноборони рф:

«У районі одеського порту «Південний» спецслужбами України планується провокація із застосуванням отруйних хімічних речовин для звинувачення російських військ у нібито завданні ударів по обʼєктах цивільної інфраструктури. Ймовірним сценарієм постановки може стати імітація ракетного удару російських збройних сил по західній військово-морській базі ВМС України, внаслідок якого буде підірвано холодокомбінат порту, що знаходиться за 500 метрів від військового обʼєкта. Для реалізації цього сценарію на територію підприємства 18 квітня 2022 року з Одеси доставлено цистерну з аміаком (10 тонн), а працівникам правоохоронних органів та спецслужб на Одещині видано індивідуальні засоби захисту».