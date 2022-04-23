Володимир Зеленський провів велику пресконференцію у метро Києва — ось головні тези
- Автори:
- Анна Холоднова, Костя Андрейковець
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Сьогодні, 23 квітня, президент України Володимир Зеленський провів велику пресконференцію для українських та іноземних ЗМІ у Київському метрополітені.
Ось найголовніше з того, що сказав президент:
- Володимир Зеленський про зустріч із путіним: «Я не хочу, але я мушу зустрітися з президентом росії, якщо ми плануємо дипломатичним шляхом вирішити питання»;
- у разі проведення «референдуму» в Херсонській області Україна вийде з будь-яких перемовин із росією. Це саме станеться, якщо росія знищить захисників Маріуполя;
- про постачання зброї від західних партнерів: «Я бачу зміни у швидкості [поставок] від США. Якщо у інших [країн] ця швидкість буде нарощуватись, то ми будемо швидше деокуповувати наші території»;
- 23 квітня — один з найскладніших днів в обороні Маріуполя. Росіяни ведуть вогонь по «Азовсталі» і місту з моря, наземної артилерії і танків, а також авіації;
- до України 24 квітня приїдуть державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін;
- наразі ЗСУ не мають можливості для військової деблокади Маріуполя. Захисникам цього міста теж про це повідомили, з ними тримають звʼязок;
- кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Одесі зросла до 8 людей. Зеленський назвав війска росії «покидьками смердючими».
- росіяни вже депортували до росії близько 500 тисяч українців. Серед них є близько 5 тисяч дітей», але ці цифри застарілі;
- Зеленський про вимоги росії: чим далі війна — тим більше «хотєлок» у росії відпадає. «Найактуальніші питання — це гарантії безпеки і нейтральність [України], доля Донбасу і Криму. Я вважаю, що більше питань не існує. Все інше — це політичні понти», — сказав президент.
- Український народ готовий до того, аби роками або навіть десятиліттями жити в стані підвищеної бойової готовності, як, наприклад, Ізраїль. «У нас немає іншого виходу. Ми будемо такою державою, ми стали такою державою. Коли ми переможемо, ми будемо державою, в якій буде найпотужніша і найдосвідченіша армія», — сказав Зеленський;
- про трибунал і механізм судового процесу над російськими воєнними злочинцями: «Мені все одно, який трибунал. Мені важливий результат. Процес іде, і я бачу велику підтримку в цьому напрямку. Приїжджають і долучаються міжнародні спеціалісти, багато європейських країн долучатимуться до цього процесу. Всі хочуть наказати винних і всі розуміють, хто винен»;
- про участь російського олігарха Роман Абрамович у двосторонніх переговорах: «Він у російській переговорній групі. Він був в Києві. Формат його зустрічей я не готовий обговорювати»;
- щодо ризику використання ядерної зброї та обставин, за яких путін може її використати: «Я не вважаю, що адекватна людина може використати ядерну зброю. Якщо керівництво рф не втратить зв’язок з реальністю — вони не будуть використовувати ядерну зброю. Чи може це бути з боку рф — може. Чи вірю я в це — в таке вірити не хочеться. Якби у нас буде ядерна зброя — ми б ніколи її не використовували, тому що ми абсолютно адекватні люди, але ризики війни зі сторони росії були б мінімізовані»;
- про відновлення України: одного бюджету України недостатньо, щоб відновити те чи інше місто нашої держави. Я хочу, щоб відновлювали наші партнери. Але тут справа не тільки в фінансах, але й фахівцях. Нас цікавлять фінансисти, архітектори, митці. Велика кількість професій і людей, які приїдуть відновлювати той чи інший регіон, за яким буде закріплена та чи інша держава. З Великобританією ми домовилися, що вони візьмуться відновлювати Київську область. Швеція візьме патронат над Миколаївською. І так ми підемо крок за кроком.