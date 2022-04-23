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Володимир Зеленський провів велику пресконференцію у метро Києва — ось головні тези

Автори:
Анна Холоднова, Костя Андрейковець
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Сьогодні, 23 квітня, президент України Володимир Зеленський провів велику пресконференцію для українських та іноземних ЗМІ у Київському метрополітені.

Ось найголовніше з того, що сказав президент: