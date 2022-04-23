На територіях Харківщини, Херсонщини та Запорізької області росіяни примусово мобілізують місцевих, зокрема медиків

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Російські війська примусово мобілізують місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її даними, у Харківській області під «призов» потрапили медики. У місті Вовчанськ у підрозділі первинної медико-санітарної допомоги молодший медичний персонал примусово відправляють на передову для надання першої медичної допомоги російським пораненим. У разі відмови медикам погрожують розстрілом.

У Запорізькій області російські військовослужбовці та співробітники ФСБ шукають людей призовного віку. Вони мають поповнити склад бойових підрозділів рф.

Задля мобілізації місцевих жителів російські військові практично повністю перекрили можливість виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території. Також значно обмежили можливість виїзду в бік рф.

Омбудсмен Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну з проханням врахувати ці факти злочинів та порушень росією прав людини в Україні.