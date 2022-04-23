Евакуацію з Маріуполя росіяни зірвали. Вони змушують людей їхати на окуповані території

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Міноборони Росії

Російські військові зірвали сьогоднішню евакуацію з Маріуполя на підконтрольні Україні території. Замість цього вони змусили цивільних їхати на окуповані території.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

«Сьогодні об 11:00 біля ТЦ «Порт-Сіті» зібралися щонайменше 200 маріупольців, які чекали на евакуацію до Запоріжжя. Замість обіцяних російською стороною автобусів до маріупольців підʼїхали російські військові та наказали розходитись, тому що «зараз буде обстріл», — написав він.

Водночас окупанти подали автобуси на точку біля ТЦ «Метро», розташовану за 200 метрів від узгодженої точки евакуації, і почали погрузку. Після погрузки маріупольцям оголосили, що «евакуація» буде лише в Докучаєвськ — тобто на окуповану територію. Вийти з автобусу людям не дозволили. У відповідь на запитання, чому так, окупанти відповіли: «Націоналісти обстріляли точку евакуації».