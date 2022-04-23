Російські війська обстріляли українських прикордонників у Чернігівській області

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Facebook / Державна прикордонна служба України

У Чернігівській області російські війська вже вчетверте після відходу з цього напрямку обстріляли українських прикордонників. Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Про це пише пресслужба ДПСУ.

«Учора ввечері з російської федерації обстріляли українську територію на ділянці відділу «Гірськ» Чернігівського прикордонного загону. Близько десяти гранат, випущених з-за кордону з автоматичного гранатомета, розірвалися неподалік від прикордонного села Сеньківка», — зазначили у відомстві.

Там розповіли, що це вже не перший такий випадок — раніше росіяни обстрілювали українських прикордонників із мінометів.