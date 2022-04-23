Із комендантською годиною та без усеношної. Як проводитимуть великодні богослужіння в Україні

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Володимир Шуваєв / «Бабель»

У Великодню ніч майже в усіх областях України вводять комендантську годину. Зокрема, вона діятиме:

Київська область і Київ — з 23:00 до 05:00;

Вінницька область — з 23:00 до 05:00;

Волинська область — з 23:00 до 05:00;

Івано-Франківська область — з 23:00 до 05:00;

Кіровоградська область — з 23:00 до 5:00;

Львівська область — з 23:00 до 05:00;

Миколаївська область — з 19:00 до 05:00;

Сумська область — з 23:00 до 05:00;

Одеська область — з 23:00 до 05:00;

Рівненська область — з 23:00 до 05:00;

Тернопільська область — з 23:00 до 05:00;

Харківська область — з 19:00 до 05:00;

Хмельницька область — з 23:00 до 05:00;

Черкаська область — комендантську годину скасували;

Чернівецька область — з 23:00 до 05:00;

Чернігівська область — з 23:00 до 05:00;

Також у більшості храмів нічних літургій не буде, служіння відбуватимуться у неділю з ранку. Вірян просять уникати масових скупчень людей. У Нацполіції очікують, що напередодні великодніх свят російські військові можуть влаштувати провокації, щоб потім перекласти відповідальність на Україну. Про це ж попереджають в РНБО.

Великоднє богослужіння в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві можна буде дивитися в ефірі Національного всеукраїнського телемарафону. Воно триватиме з 23:30 23 квітня орієнтовно до 03:00—03:30 24 квітня. Трансляція також буде у Facebook предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.