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Із комендантською годиною та без усеношної. Як проводитимуть великодні богослужіння в Україні

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Володимир Шуваєв / «Бабель»

У Великодню ніч майже в усіх областях України вводять комендантську годину. Зокрема, вона діятиме:

Також у більшості храмів нічних літургій не буде, служіння відбуватимуться у неділю з ранку. Вірян просять уникати масових скупчень людей. У Нацполіції очікують, що напередодні великодніх свят російські військові можуть влаштувати провокації, щоб потім перекласти відповідальність на Україну. Про це ж попереджають в РНБО.

Великоднє богослужіння в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві можна буде дивитися в ефірі Національного всеукраїнського телемарафону. Воно триватиме з 23:30 23 квітня орієнтовно до 03:00—03:30 24 квітня. Трансляція також буде у Facebook предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.