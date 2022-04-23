Радник голови ОП Подоляк: Переговори про гарантії безпеки для України завершаться впродовж тижня

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Переговори про гарантії безпеки для України з країнами-партнерами завершаться впродовж тижня.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає «Суспільне».

Зараз тривають консультації з країнами — потенційними гарантами безпеки. «На рівні політичних радників тривають консультації з країнами, які заявили, що вони згодні обговорювати ті гарантії, які вони можуть взяти на себе. Безумовно, там будуть різні пакетні гарантії», — сказав Подоляк.

Він також окреслив важливі для України моменти. Це поставки зброї, закрите небо, військові консультації та засоби для швидкої закупівлі додаткового озброєння.

«Я думаю, що ці питання протягом тижня максимум можуть бути завершені», — розповів Подоляк. Він підкреслив, що Україна хоче такі гарантії безпеки, аби у разі ескалації поруч із Україною стояли інші країни.

«Для нас важливо, щоб рф зрозуміла, що якщо вони захочуть напасти, будуть бачити інші країни з потужними арміями», — пояснив Подоляк. За його словами, має йтися про юридичне право тих країн стати на захист України.