Ранкове зведення від Генштабу: росіяни на сході атакують уздовж усієї лінії зіткнення, найбільша активність на двох напрямках
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативне зведення щодо подій на фронті станом на 06:00. Наразі ситуація наступна:
- Найбільша активність армії росії на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Донецькому напрямку ворог наступає уздовж усієї лінії зіткнення — основні зусилля на Сєвєродонецькому напрямку для розвитку наступу на Слов’янськ. Тривають спроби штурму Рубіжного, Попасної, Мар’їнки та Ізюму, де підрозділи 64 окремої мотострілецької бригади рф (вбивали цивільних у Бучі) вже зазнали втрат.
- На Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу «Азовсталь».
- На Запорізькому напрямку ворог посилює угрупування.
- На Сумському напрямку росіяни вели розвідку за допомогою БПЛА.
- Для просування на Миколаїв росіяни ведуть постійний обстріл позицій ЗСУ і розгорнули у районі міста Скадовськ батарею С-300ВМ.
- На Південнобузькому напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення та закріпитись на адмінкордонах Херсонської області. Там росіяни зазнають значних втрат.