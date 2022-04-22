«Демілітаризували трактористів?» Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровщині

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У Дніпропетровській області росія завдала ракетного удару по будівлі із сільськогосподарською технікою в Синельниківському районі

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«У приміщенні вибило шибки, ушкоджено дах. На щастя, без постраждалих. Ніяких військових підрозділів там не було. Ніяких «нацистів», вогневих точок чи «бойових біомодефікованих гусей», — зазначив Лукашук.

Він уточнив, куди поцілила ракета, бо прочитав у російських ЗМІ, як учора командування прозвітувало про знищення батальйону українських військових. Йдеться про вчорашній обстріл залізниці в Новомосковському районі.

«Батальйон — це в середньому 500 чоловік. А внаслідок вчорашнього обстрілу постраждало пʼятеро людей. Провідники, які до військової справи не мають відношення», — наголосив він.

Зрештою голова облради розмірковує, що сьогодні зробили окупанти в Синельниківському районі?

«Денацифікували добрива? Демілітаризували трактористів? Що потім розкаже їхня преса?» — питає Лукашук.