Кремль набирає до лав російської армії психічно хворих юнаків. СБУ оприлюднила перехоплену розмову
- Автор:
- Софія Телішевська
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Українські захисники завдали таких втрат російській армії, що для поповнення власних лав кремль набирає навіть психічно хворих юнаків.
Про це повідомляє Служба безпеки України з посиланням на перехоплену розмову росіянки з її сином.
Жінка переймається тим, що у нього є розлади психічні, але син заспокоює, мовляв, «війна іде йому на користь».
«З моїми психічними розладами це [війна] дуже навіть на користь іде. Бачиш, який спокійний, так? Маніяк, як серійний вбивця, як Чикатило, спокійний», — говорить син, через що його матір занепокоїлась іще більше.
У СБУ запевняють, що російські загарбники обов’язково відповідатимуть за всі злочини, які вони вчинили на українській землі.
- Вторгнення росії в Україну розпочалося 24 лютого о 03:40 на ділянці Мілове в Луганській області, а вже десь о 5 ранку наступ був по всій території України. З того моменту російські окупанти, заходячи на українські землі, вчиняли різні звірства: катували людей, розстрілювали їх, убивали, ґвалтували, а також грабували будинки українців.