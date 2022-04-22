Кремль набирає до лав російської армії психічно хворих юнаків. СБУ оприлюднила перехоплену розмову

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Українські захисники завдали таких втрат російській армії, що для поповнення власних лав кремль набирає навіть психічно хворих юнаків.

Про це повідомляє Служба безпеки України з посиланням на перехоплену розмову росіянки з її сином.

Жінка переймається тим, що у нього є розлади психічні, але син заспокоює, мовляв, «війна іде йому на користь».

«З моїми психічними розладами це [війна] дуже навіть на користь іде. Бачиш, який спокійний, так? Маніяк, як серійний вбивця, як Чикатило, спокійний», — говорить син, через що його матір занепокоїлась іще більше.

У СБУ запевняють, що російські загарбники обов’язково відповідатимуть за всі злочини, які вони вчинили на українській землі.