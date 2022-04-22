На Киівщині поліція знайшла тіла 1 084 мирних жителів. Більшість з них застрелили

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Поліція вже виявила в Київській області тіла 1 084 убитих цивільних, 75% з них були вбиті зі стрілецької зброї. Понад 300 тіл загиблих ще не ідентифікували.

Про це повідомив начальник поліції області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону.

«Це цивільні люди, які не мали стосунку ні до Територіальної оборони, ні до інших військових формувань. Переважна більшість, від 50 до 75 % убиті зі стрілецької зброї — або кулемет, або снайперська гвинтівка, або автомат, залежно від населеного пункту», — зазначив Нєбитов.

Він також закликав українців повідомляти про знайомих і близьких, які зникли безвісти, на спецлінію 102.