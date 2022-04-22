Австралія ввела санкції проти ще 147 росіян, у списку — дочки путіна та дочка лаврова

Новини

Австралія запровадила санкції проти ще 147 росіян — зокрема, у списку є дочки президента рф володимира путіна та дочка глави міністерства закордонних справ росії сергія лаврова.

Перелік опублікований на сайті Міністерства закордонних справ та торгівлі Австралії.

Цього разу під санкції потрапили 144 сенатори ради федерації федеральних зборів росії, дочки президента рф Тихонова Катерина Володимирівна та Воронцова Марія Володимирівна, які також відомі як Путіна Катерина Володимирівна та Путіна Марія Володимирівна.

Також у переліку фігурує Вінокурова Катерина Сергіївна (відома як Лаврова Катерина Сергіївна).

Цим людям заборонили вʼїзд до Австралії, заморозили активи та позбавили можливості укладати будь-які фінансові угоди в країні.