Секретар РНБО Данілов розповів, що вторгнення військ росії почалося з Мілового. Зеленский тоді сказав: «Будемо боротися!»

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Facebook / Олексій Данілов

Вторгнення росії в Україну розпочалося о 03:40 на ділянці Мілове в Луганській області, а вже десь о 5 ранку наступ був по всій території України.

Про це в інтервʼю «Українській правді» розповів секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов.

«Вторгнення почалося о 03:40 в Луганській області на ділянці Мілове, але ми думали, що там вони заходять саме по території Донецької і Луганської областей. Ми вважали, що їхня мета після визнання «республік» забрати їх в межах областей», — повідомив секретар РНБО.

За словами Данілова, він одразу поїхав до президента. Там вже був Денис Монастирський.

«Володимир Олександрович був у білій сорочці, і мені це так, знаєте... запамʼяталося. Каже: «Ну що? Будемо боротися!» — пригадує секретар Радбезу.

Далі, за словами Данілова, десь о 05:30 було уже скликане термінове засідання РНБО. Усі проєкти рішень були заготовлені. Він також розповів, що 23 лютого було засідання Радбезу про введення надзвичайного стану, де вже лунали пропозиції про введення воєнного стану, але цим не хотіли провокувати росію.

Данілов також сказав, що коли 24 лютого представляв у Раді указ президента та рішення РНБО про воєнний стан, то зал парламенту був «напружений і наелектризований», бо в перші дні війни «приймається дуже багато рішень: хтось хоче втекти, хтось хоче якісь свої статки терміново вивезти».

Того ж дня, після голосування про воєнний стан президент запросив усіх голів фракцій до себе і закликав усіх забути, що було, і працювати одною командою. Потім було кілька селекторних нарад із головами обласних державних адміністрацій, які вже стали головами військових адміністрацій. На той момент усі керівники областей перебували на своїх робочих місцях.

Данілов також додав, що до вторгнення росії влада подбала про те, щоб під час війни був сталий зв’язок. Додаткове обладнання для зв’язку, яке отримали від партнерів, роздавали вже у день нападу.