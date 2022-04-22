ДБР арештувало понад 200 млн сумнівних коштів колишнього нардепа, наближеного до януковича

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Державне бюро розслідувань арештувало понад 200 мільйонів гривень колишнього народного депутата України від Партії регіонів, наближеного до сім’ї експрезидента-втікача віктора януковича.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними відомства, колишній регіонал спільно з оточенням януковича «відмивав» та легалізовував за кордоном доходи, отримані від оборудок на одному з потужних концернів Донеччини.

Після створення росією терористичної організації «ДНР», екснардеп зберіг контроль над фармацевтичним виробництвом та співпрацював з окупаційною адміністрацією. Він зареєстрував компанію в тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець.

У ДБР зазначили, що підозрюваний зібрав на депозитних рахунках в українських банках 203,4 млн грн, що мають сумнівне походження. Ці кошти можуть бути пов’язані з російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії. Наразі ці рахунки арештовані.

За даними джерел «Бабеля», йдеться про колишнього «регіонала» Миколу Янковського.