Російська армія у війні проти України вже втратила вбитими 21 200 осіб

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Втрати військ росії вбитими на 22 квітня сягнули 21 200 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати у техніці наступні: 838 танків, 2 162 бойові машини, 397 артилерійських систем, 138 реактивних систем залпового вогню, 69 засобів ППО, 176 літаків, 153 гелікоптери, 1 523 одиниці автотехніки, 8 кораблів та катерів, 76 цистерн з ПММ, 172 БПЛА, 27 одиниць спецтехніки та 4 пускові установки тактичних ракетних комплексів.