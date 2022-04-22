Гуманітарних коридорів 22 квітня не буде. З Луганщини планують евакуацію

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Через небезпеку на маршрутах сьогодні, 22 квітня, гуманітарних коридорів не буде.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Проте з Луганської області на сьогодні все ж таки планують евакуацію людей за п’ятьма маршрутами.

Місця зборів: