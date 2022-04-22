Гуманітарних коридорів 22 квітня не буде. З Луганщини планують евакуацію
- Автор:
- Анна Холоднова
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Через небезпеку на маршрутах сьогодні, 22 квітня, гуманітарних коридорів не буде.
Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Проте з Луганської області на сьогодні все ж таки планують евакуацію людей за п’ятьма маршрутами.
Місця зборів:
- Сєвєродонецьк — проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ — ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна — вул. Щербакова, 1а;
- Гірське — вул. Гагаріна, 13а;
- Рубіжне — вул. Чехова, 11.