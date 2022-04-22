«Була непроста розмова». Перший віцеспікер Корнієнко відповів, чому з ефіру вимкнули «Прямий», «5 канал» та «Еспресо»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що питання технічно відключення від мовлення телеканалів «Еспресо», «Прямий» і «5 канал» стосується Концерну радіомовлення, радіозвʼязку та телебачення (РРТ). За його словами, саме він відключив канали.
Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».
«Що стосується телемарафону, то я не скажу, що великий експерт, але як нам пояснював [міністр] Олександр Ткаченко, то з ними [телеканалами] дійсно була непроста розмова і не було до кінця розуміння, що марафон — це обʼєднуючий формат, і з їхнього боку була позиція, що частина в марафоні, а частину контенту все одно будуть показувати свою», — додав Корнієнко.
За його словами, з цього намагаються зробити політичну історію, тому що керівники каналів є депутатами парламентської фракції. Віцеспікер впевнений, що це питання важливе, але не найважливіше і можна завжди знайти розуміння.
Він також додав, що зараз є питання не тільки з цими каналами, а й з каналом «Рада», який фінансується незрозуміло звідки, бо витрати на нього не є захищеними і в умовах воєнного стану не в пріоритеті. Є питання взагалі з медіаринком, тому що реклами немає, і зараз взагалі доведеться підтримку надавати олігархічним каналам.
«Конкретних розмов не чув, але рекламного ринку немає, а у них там по кілька тисяч людей працюють. Зрозуміло, що власники їх якось підтримують всередині холдингів, але так довго не може тривати. Марафон дає каналам можливість зробити виробництво дешевшим», — сказав Корнієнко.
- У понеділок, 4 квітня, телеканали «Еспресо», «Прямий» і «5 канал» заявили у відкритому листі, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення вимкнув їхнє мовлення. Наразі вони доступні лише на YouTube. Журналісти каналів заявили, що рішення було прийнято Офісом президента. Вони вважають його незаконним, оскільки «не існує жодного документа, який би давав підстави концерну РРТ уночі відключати телеканали від мовлення». Журналісти вимагають негайно відновити мовлення.
- Нацрада з телерадіомовлення жодного рішення не публікувала. Президент Володимир Зеленський і його Офіс на заяву поки не відреагували.