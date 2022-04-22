«Була непроста розмова». Перший віцеспікер Корнієнко відповів, чому з ефіру вимкнули «Прямий», «5 канал» та «Еспресо»

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Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що питання технічно відключення від мовлення телеканалів «Еспресо», «Прямий» і «5 канал» стосується Концерну радіомовлення, радіозвʼязку та телебачення (РРТ). За його словами, саме він відключив канали.

Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».

«Що стосується телемарафону, то я не скажу, що великий експерт, але як нам пояснював [міністр] Олександр Ткаченко, то з ними [телеканалами] дійсно була непроста розмова і не було до кінця розуміння, що марафон — це обʼєднуючий формат, і з їхнього боку була позиція, що частина в марафоні, а частину контенту все одно будуть показувати свою», — додав Корнієнко.

За його словами, з цього намагаються зробити політичну історію, тому що керівники каналів є депутатами парламентської фракції. Віцеспікер впевнений, що це питання важливе, але не найважливіше і можна завжди знайти розуміння.

Він також додав, що зараз є питання не тільки з цими каналами, а й з каналом «Рада», який фінансується незрозуміло звідки, бо витрати на нього не є захищеними і в умовах воєнного стану не в пріоритеті. Є питання взагалі з медіаринком, тому що реклами немає, і зараз взагалі доведеться підтримку надавати олігархічним каналам.

«Конкретних розмов не чув, але рекламного ринку немає, а у них там по кілька тисяч людей працюють. Зрозуміло, що власники їх якось підтримують всередині холдингів, але так довго не може тривати. Марафон дає каналам можливість зробити виробництво дешевшим», — сказав Корнієнко.