Ранкове зведення Генштабу: Російські війська намагаються оточити українську армію на сході, але атаки стримуються
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативне зведення щодо подій на фронті станом на 06:00. Наразі ситуація наступна:
- На Слобожанському напрямку війська росії продовжують частково блокувати Харків. Ворог намагається вести наступ у напрямку населеного пункту Заводи і вийшов на північні околиці Дібровного.
- На Донецькому і Таврійському напрямках війська рф штурмують райони пунктів Зарічне, Рубіжне і Мар’їнка. Українські військові тримають оборону в пунктах Новотошківське і Попасна. Ворог продовжує намагатися за підтримки артилерії здійснювати штурмові дії в районі населеного пункту Мар’їнка.
- На Запорізькому напрямку ворог посилює угруповання військ.
- На Південнобузькому напрямку росіяни невдало намагалися провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки. Зазнавши втрат, вони відступили на раніше зайняті позиції.
- У тимчасово окупованому Криму росіяни хочуть стримати відтік молодих чоловіків, які придатні до військової служби. З 30 квітня виїзд та в’їзд на півострів заборонено.