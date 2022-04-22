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Ранкове зведення Генштабу: Російські війська намагаються оточити українську армію на сході, але атаки стримуються

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативне зведення щодо подій на фронті станом на 06:00. Наразі ситуація наступна: