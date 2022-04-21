Супутник зафіксував братську могилу в Маріуполі. Там можуть бути поховані до 9 тисяч людей

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СХЕМИ / Радіо Свобода / YouTube

У селищі Мангуш російські окупанти могли захоронити від 3 до 9 тисяч маріупольців. На це вказує зіставлення зі супутниковими фото захоронення в Бучі, де було виявлено 70 людей.

Про це повідомили в Маріупольскій міськраді.

«На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань в Мангуші в 20 разів більший. Нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня впродовж всього квітня. Наші джерела повідомляють, що в таких могилах тіла вкладають в кілька шарів», — зазначили в міськраді.

До середини березня в різних частинах Маріуполя та передмістя комунальні служби захоронили близько 5 тисяч осіб. За обережними оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі людей.