Українські IT-фахівці створили платформу для допомоги малому бізнесу. Як це працює

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Українські IT-підприємці створили онлайн-платформу KeepGoing, яка допомагає власникам малого бізнесу, а також людям творчих професій, котрі залишилися в Україні та продовжують працювати.

На сайті KeepGoing українські підприємці можуть розповісти про свій досвід роботи під час воєнного стану та подати заявку на отримання інформаційної, грошової чи іншої допомоги.

За словами засновника проєкту Дмитра Сергієва, KeepGoing функціонує як

приватний фонд, який надаватиме грошову допомогу;

медіа, де представники малого бізнесу можуть поділитися досвідом, отримати пораду та залучити підтримку.

У планах розробників KeepGoing — створити на базі платформи ком’юніті підприємців, організувати експертні консультації і навчання, а також зібрати базу малих підприємств, які потребують підтримки.