Україна повернула з полону ще 19 громадян. Відбувся шостий обмін

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Україна провела шостий обмін полоненими з росією.

Про це повідомила віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук.

«Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з них 10 військових, зокрема 2 офіцер, і 9 цивільних», — написала вона.

Також Верещук зазначила, що цього разу серед звільнених є поранені, які тепер зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації.