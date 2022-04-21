Україна повернула з полону ще 19 громадян. Відбувся шостий обмін
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- Анна Холоднова
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Україна провела шостий обмін полоненими з росією.
Про це повідомила віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук.
«Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з них 10 військових, зокрема 2 офіцер, і 9 цивільних», — написала вона.
Також Верещук зазначила, що цього разу серед звільнених є поранені, які тепер зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації.