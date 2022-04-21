Розвідка України: Російські окупанти ізолюють захоплені населені пункти та розстрілюють волонтерів
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- Костя Андрейковець
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Російські окупанти ізолюють захоплені населені пункти та розстрілюють волонтерів.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Подібне окупанти влаштовують на Харківщині. На сьогодні заблоковано всі населені пункти Великобурлуцького району області. Виїхати можна тільки через росію. Місцевих жителів попереджено про те, що волонтерів, які намагаються доставити допомогу — розстрілюють.
Нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали із селища Шевченкове.