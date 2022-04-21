Секретар РНБО Данілов: ЗСУ вдарять по Кримському мосту, щойно зʼявиться нагода

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Офіс президента України / Facebook

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні сили України готові завдати удару по Кримському мосту за першої ж нагоди.

Про це він розповів «Радіо НВ».

«Якщо б у нас була спроможність це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов’язково зробимо», — сказав Данілов, пояснивши доцільність знищення моста через Керченську протоку зупинкою перекидання військ росії наземним шляхом.