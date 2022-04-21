Російська армія у війні проти України втратила вбитими 21 тисячу військових

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Втрати військ росії вбитими на 21 квітня сягнули 21 тисячу осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати у техніці наступні: 829 танків, 2 118 бойових машин, 393 артилерійські системи, 136 реактивних систем залпового вогню, 67 засобів ППО, 172 літаки, 151 гелікоптер, 1 508 одиниць автотехніки, 8 кораблів та катерів, 76 цистерн з ПММ, 166 БПЛА, 27 одиниць спецтехніки та 4 пускові установки тактичних ракетних комплексів.