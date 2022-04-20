Міністр Ірина Верещук: Гуманітарний коридор з Маріуполя сьогодні не спрацював

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Гуманітарний коридор з Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося, повідомила віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук.

Через відсутність контролю над власними військовими на місцях, росіяни не змогли забезпечити належне припинення вогню.

«Через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких», — зазначила Верещук.

Завтра зранку українська сторона поновить зусилля на Маріупольському напрямку.