Огляд подій 20 квітня: до рф примусово вивезли пів мільйона українців, Україна погодилася на Великоднє перемирʼя, а росія мовчить

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в телеграм-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги слідкувати за онлайном.

Уночі 20 квітня на півночі Херсонської області росія під прикриттям артилерійського та танкового вогню на двох БТРах проводила розвідку в напрямку Дніпропетровщини. Ворога зупинили, і він відступив на попередній рубіж. У Миколаївській області суттєвих змін у позиціях не було. Унаслідок ракетного удару пошкоджена будівля поліклініки. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що вночі російські війська обстріляли Новодружеськ — зруйновані житлові будинки, місто без газу. Також уночі ворог кілька разів обстріляв місто Гірське.

Окупанти продовжують штурмувати територію заводу «Азовсталь» у Маріуполі, яку досі боронять українські бійці. Командир 36 бригади морської піхоти Сергій Волина, який перебуває на «Азовсталі», звернувся до світових лідерів із проханням вивезти цивільних, поранених і оборонців міста на територію третьої держави.

У Маріуполі загинула 91-річна Ванда Обʼєдкова, колишня увʼязнена нацистського концтабору Біркенау. Про це повідомив музей Аушвіц-Біркенау.

Російські військові примусово переселили в росію вже 500 тисяч українців, зокрема 121 тисячу дітей. Десятки тисяч українців тримають у фільтраційних таборах.

У Херсоні вбили проросійського блогера Валерія Кулешова. Про це спочатку повідомили місцеві пабліки, а потім підтвердили друзі загиблого. Кулешова розстрілялив машині біля його під’їзду в Шуменському мікрорайоні.

США готують ще один пакет допомоги Україні на $800 мільйонів. Деталі цього пакету допомоги ще обговорюють. За словами одного з високопосадовців, новий пакет можуть схвалити протягом наступних 36 годин. Американська компанія AeroVironment передасть Україні понад 100 розвідувальних безпілотників Quantix Recon. Виробник стверджує, що на ці БПЛА здатні вести точну та швидку розвідку і на них не впливають радіочастотні перешкоди.

Премʼєр-міністр Японії Кісіда Фуміо повідомив, що уряд збільшить суму кредитів для України зі ста до трьохсот мільйонів доларів.

Велика Британія передасть Україні ракети Brimstone. Премʼєр-міністр Борис Джонсон казав, що планує забезпечити Київ протикорабельними ракетами. Британські військові використовували Brimstone у Лівії та Сирії, зазвичай їх запускали з реактивних літаків.

Уряд Нідерландів планує передати Україні самохідні гармати-гаубиці PzH 2000. Зі свого боку Німеччина забезпечить постачання 155-мм снарядів. PzH 2000 — одна з найкращих самохідних артилерійських установок у світі.

Норвегія передасть Україні 100 переносних зенітно-ракетних комплексів Mistral для ураження гелікоптерів і літаків на малих висотах.

Чехія та Словаччина ремонтуватимуть українські танки та бронетранспортери, пошкоджені під час війни. Першими машинами будуть танки Т-64, наступними — бойові машини піхоти.

Чорногорія заборонила російські державні видання Russia Today і Sputnik. Місцевим операторам заборонено транслювати, сприяти або в будь-який інший спосіб допомагати поширенню їхнього контенту.

Ізраїль передасть Україні шоломи та бронежилети для медиків і бригад швидкого реагування.

Організатори найстарішого тенісного турніру «Вімблдон» не допустять до участі у змаганнях тенісистів з росії та білорусі.

Україна згодна на пропозицію ООН про Великоднє перемирʼя для безпечної евакуації тисяч цивільних, які бажають покинути небезпечні зони нинішніх і можливих бойових дій, насамперед йдеться про людей з Маріуполя. Відповіді від рф з цього приводу ще не було.