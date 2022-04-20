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Німеччина припинить імпорт нафти з росії до кінця року, заявила міністр закордонних справ країни Анналена Бербок, пише Reuters.

«Я говорю чітко і недвозначно: так, Німеччина також повністю припиняє імпорт російських енергоносіїв. Ми скоротимо нафту вдвічі до літа і будемо на рівні 0 до кінця року, а потім буде газ у рамках спільної європейської дорожньої карти, тому що наш спільний вихід, повний вихід разом з ЄС — це наша спільна сила», — сказала Бербок.