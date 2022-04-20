«Нова пошта» запустила доставку особистих речей у країни Європи

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

«Нова пошта» запустила послугу «Речі з дому за кордон» для доставки особистих речей у країни Європи.

Відправити можна валізу або коробку з особистими речами в одну з 24 європейських країн зі знижками від 50% до 80%. Знижка для посилок до 30 кг залежить від ваги відправлення.

Наприклад, вартість посилки з особистими речами з України до Польщі вагою до 2 кілограмів становить 800 гривень, до 10 кілограмів — 1 200 гривень, а доставка 30-кілограмової посилки коштуватиме 2 000 грн. У тариф не входять можливі мита та податки в країні отримання.

Повний перелік та зонування можна знайти тут.