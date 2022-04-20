Мінцифри розширило види діяльності для вступу у «Дія.City». Ось які компанії можуть стати резидентами
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Mimi Thian / Unsplash
Міністерство цифрової трансформації розширило види діяльності для вступу у режим «Дія.City», щоб залучити більше компаній.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
«Раніше ми спростили умови резидентства в унікальному правовому та податковому просторі «Дія.Сity». А зараз розширюємо кваліфіковані види діяльності, щоб більше компаній могли користуватися сприятливими умовами та стимулами для інтенсивного розвитку», — сказано у повідомленні.
Тепер резидентами «Дія.Сity» можуть стати компанії, які займаються:
- розробкою, запровадженням та підтримкою рішень міжнародних карткових платіжних систем;
- виробництвом технологічних продуктів для використання в оборонній, промисловій та побутовій сферах;
- хостингом, зокрема хмарними дата-центрами.
Щоб стати резидентом потрібно подати онлайн-заявку.
- «Дія.City» — це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який дозволить створити в Україні найпотужніший у Центральній та Східній Європі IT-хаб. Українці та підприємці з усього світу матимуть можливість швидко реалізовувати найамбітніші бізнес- та інноваційні ідеї, а також ефективно їх впроваджувати.
- Наразі в «Дія.Сity» 183 резиденти. На період воєнного стану Мінцифри спростило умови для вступу у «Дія.City» для ІТ-компаній.