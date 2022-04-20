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Мінцифри розширило види діяльності для вступу у «Дія.City». Ось які компанії можуть стати резидентами

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Mimi Thian / Unsplash

Міністерство цифрової трансформації розширило види діяльності для вступу у режим «Дія.City», щоб залучити більше компаній.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

«Раніше ми спростили умови резидентства в унікальному правовому та податковому просторі «Дія.Сity». А зараз розширюємо кваліфіковані види діяльності, щоб більше компаній могли користуватися сприятливими умовами та стимулами для інтенсивного розвитку», — сказано у повідомленні.

Тепер резидентами «Дія.Сity» можуть стати компанії, які займаються:

Щоб стати резидентом потрібно подати онлайн-заявку.