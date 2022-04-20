Російська армія у війні проти України втратила вбитими майже 21 тисячу осіб

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Втрати військ росії вбитими на 20 квітня сягнули 20 900 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати у техніці наступні: 815 танків, 2 087 бойових машин, 391 артилерійська система, 136 реактивних систем залпового вогню, 67 засобів ППО, 171 літак, 150 гелікоптерів, 1 504 одиниці автотехніки, 8 кораблів та катерів, 76 цистерн з ПММ, 165 БПЛА, 27 одиниць спецтехніки та 4 пускові установки тактичних ракетних комплексів.