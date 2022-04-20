Представник України при ООН: До росії депортували півмільйона українців, тисячі тримають у фільтраційних таборах

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Представник України при ООН Сергій Кислиця заявив на засіданні Радбезу ООН, що російські військові примусово депортували в росію 500 тисяч українців, зокрема 121 тисячу дітей.

Про це пише Укрінформ.

За його словами, депортованим з окупованих територій українцям видають документи, які забороняють залишати російські регіони протягом двох років. При цьому українців відправляють до депресивних регіонів росії, зокрема в північні області та на острів Сахалін.

Крім того, мінімум 20 тисяч українців утримуються у фільтраційних таборах на лінії Мангуш — Нікольське — Ялта та близько 5-7 тисяч — у Безіменному Донецької області

Такі дії рф, зазначив Кислиця, можуть бути кваліфіковані як викрадення людей.