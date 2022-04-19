Пентагон: Україна завдяки міжнародній допомозі змогла «збільшити свій повітряний флот»

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Facebook / ВС ВСУ

У Пентагоні підтвердили, що Україна отримала можливість від інших країн збільшити кількість свого повітряного флоту. Там зазначили, що цю допомогу вона отримала не від США.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, пише CNN

«Я просто сказав би, не вдаючись у те, що надають інші країни, що вони отримали додаткові платформи та деталі, щоб мати можливість збільшити розмір свого флоту, розмір свого парку літаків. Думаю, я зупинився б на цьому», — розповів він.

За його словами, інші країни допомогли Україні підняти та запустити недіючі літаки. Кірбі не уточнив, чи інші країни передали Україні свої літаки, чи лише допомогли певними запчастинами. Однак він запевнив, що зараз в України більше діючих військових літаків, ніж два тижні тому.