Канада розширила персональні санкції проти рф

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Марієнко Андрій / УНІАН

Канада запровадила санкції проти низки росіян, серед яких голова центробанку росії ельвіра набіулліна та доньки президента рф путіна катерина тихонова та марія воронцова.

Про це пише пресслужба канадського уряду.

Крім того, під обмеження потрапили співвласники «Альфа-груп» михайло фрідман і петро авен, герман хан, віолончеліст та підприємець сергій ролдугін.

Санкції також запроваджені проти низки інших підприємців та чиновників, а також — проти дружини глави мзс росії марії лаврової та його доньки катерини винокурової.