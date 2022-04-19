Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан до 25 травня
- Автор:
- Олег Панфілович
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Yevheniya Kravchuk / Facebook
Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити дію режиму воєнного стану в Україні ще на 30 днів.
Про це повідомляється у відповідному проєкті закону.
«Продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05:30 25 квітня 2022 року строком на 30 діб», — йдеться у проєкті указу. Воєнний стан запровадили 24 лютого, у березні його продовжили до кінця квітня.