Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан до 25 травня

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді продовжити дію режиму воєнного стану в Україні ще на 30 днів.

Про це повідомляється у відповідному проєкті закону.

«Продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05:30 25 квітня 2022 року строком на 30 діб», — йдеться у проєкті указу. Воєнний стан запровадили 24 лютого, у березні його продовжили до кінця квітня.