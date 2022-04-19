Премʼєр Рютте: Нідерланди відправлять в Україну бронетехніку
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- Юля Шередега
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Getty Images / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори із премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте. За підсумками розмови премʼєр Нідерландів анонсував поставки бронетехніки Україні.
«У телефонній розмові із Зеленським і Міноборони я висловив нашу підтримку в той час, як росія починає новий наступ. Нідерланди відправлять в Україну більш важку техніку, включно з бронетехнікою. Разом із союзниками ми розглядаємо можливість поставити додаткову важку техніку», — повідомив Рютте.