Росія активно обстрілює Донбас. Гуманітарних коридонів 19 квітня не буде

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Девʼятнадцятого квітня гуманітарних коридорів для евакуації українців із зони бойових дій не буде.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає. Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі», — повідомила вона.

За її словами, росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних з Маріуполя у напрямку Бердянська.

«Продовжуємо складні перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині», — резюмувала Верещук.