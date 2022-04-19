Зведення Генштабу: росія активізувала наступ на схід та обстрілює Миколаїв

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Розпочалася п’ятдесят п’ята доба повномасштабної війни. Наразі противник продовжує наступ у Східній операційній зоні, щоб взяти під контроль усю територію Донецької і Луганської областей, а також утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ракетно-авіаційні удари по цивільних об’єктах не припиняються на всій території України. Водночас білорусь продовжує надавати свою територію для завдавання авіаційних ударів по території України та ведення розвідки.

Ворог продовжує перекидати озброєння та військову техніку до України з центральних і східних регіонів російської федерації.

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти активізували наступ уздовж усієї лінії зіткнення. На Слобожанському напрямку росія частково блокує Харків та веде наступ на Ізюм.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на виході до адмінмежі Херсонської області. Противник не припиняє обстрілів цивільних об’єктів у Миколаєві.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін немає.

За наявною уточненою інформацією втрати 126 бригади берегової оборони чорноморського флоту складають до 75%. 810 окрема бригада морської піхоти чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців вбитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти. Значна частина військовослужбовців зазначених бригад написала рапорти на відмову від участі у так званій «спеціальній операції».

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу ЗСУ відбили сім атак ворога, знищили десять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, а також міномет противника. Водночас Повітряні сили збили сім цілей: один літак, чотири БПЛА та дві крилаті ракети.