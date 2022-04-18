Події 18 квітня в огляді «Бабеля»: Окупанти почали наступ на Донбасі, а медведчук просить обміняти його на жителів і захисників Маріуполя

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Офіційний сайт партії «Опозиційна платформа — За життя»

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в телеграм-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги слідкувати за онлайном.

Уночі 18 квітня росіяни вдарили по спорткомплексу «Олімп» у Кремінній, площа займання — 2 400 кв. м. Через обстріл російськими військами міста Золоте загинуло щонайменше двоє людей, четверо постраждали. Пошкоджено декілька будинків. Вранці війська росії завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області — 60% ракет збила протиповітряна оборона. Крім того, окупанти випустили п’ять ракет по Львову, загинуло семеро людей, ще 11 поранені. Серед постраждалих — одна дитина.

На території заводу «Азовсталь» у Маріуполі перебуває велика кількість цивільних, серед яких діти, зокрема немовлята. Про це повідомив начальник патрульної поліції міста Михайло Вершинін. Він зазначив, що росіяни використовують мирне населення, яке залишилося в Маріуполі, для розкопки завалів і збору трупів. Люди «працюють» за їжу, зокрема на масових похованнях. Таким чином російська армія зачищає сліди своїх злочинів.

Другий день поспіль окупанти не дають відкрити гуманітарні коридори. Російські війська не припиняють обстріли, тому вивозити людей наразі небезпечно.

У місті Старобільську окупанти планують відкрити «казачий кадетский корпус» на 400 місць. Подібні установи росія планує відкрити у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Після «навчання» окупанти відправлятимуть неповнолітніх на війну.

Українські війська вийшли з Кремінної Луганської області через те, що росіяни почали рівняти місто з землею. Це було зроблено для того, щоб перегрупуватися. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай запевняє, що нічого серйозного в цьому немає — звичайний маневр.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що зранку російські окупанти почали другу фазу наступу. У двох місцях їм вдалося прорватися — це Кремінна та ще одне невелике місто. Тривають бої. Секретар РНБО також вкотре закликав українців, які зараз перебувають у місцях, де починаються бойові дії, евакуюватися.

Офіс Організації Обʼєднаних Націй відновив роботу в Києві та виступив з ініціативою провести зустріч України та росії для обговорення гуманітарних питань.

В анексованому Криму місцеві ЗМІ повідомили про загибель капітана 3 рангу, командира великого десантного корабля «Цезар Куніков» олександра чирви. Окупант помер від отриманих ран «під час бою», інших деталей не наводять. Корабель «Цезар Куніков» був у порту Бердянська та отримав пошкодження після того, як українські військові вдарили по кораблю «Саратов» і затопили його.

Затриманий СБУ віктор медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума, президента рф володимира путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

Україна відправила першу частину заповненого опитувальника, за яким будуть оцінювати, чи можна їй надати статус країни-кандидата у члени Європейського Союзу.