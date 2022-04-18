Останній день реєстрації на мультипредметний тест — 19 квітня. Він замінить цьогорічне ЗНО

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Chris Liverani / Unsplash

Завтра 19 квітня — останній день реєстрації для участі у мультипредметному тестуванні для охочих вступати до вищих навчальних закладів для здобуття ступеню бакалавра.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

«Під час формування реєстраційної картки якнайуважніше поставтеся до заповнення таких її полів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності), номер паспортного документа, номер мобільного телефону. Ці дані є важливими не лише для участі в тестуваннях, а й для подання вами документів для вступу», — нагадують у центрі.

Якщо абітурієнти реєструвалися раніше для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО), то вони є потенційними учасниками вступних іспитів. Їх також просять не створювати дублі реєстраційних карток.

Через війну росії проти України цього року ЗНО замінять на національне мультипредметне тестування. Школярі писатимуть його онлайн. Тест складатиметься з блоків завдань з української мови, математики та історії України.