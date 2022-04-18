В Україні через воєнний стан не буде додаткових вихідних на Великдень та травневі свята

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В умовах воєнного стану Верховна Рада скасувала поняття святкових і неробочих днів. Тож 25 квітня, 2 та 9 травня будуть робочими днями.

Відповідний закон про регулювання трудових відносин Рада ухвалила ще в березні.

Згідно із законодавством, якщо святковий день збігається із суботою чи неділею, вихідний переноситься на наступний робочий день. Але статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» дію статті Кодексу про працю щодо визначення святкових і неробочих днів призупинили.

Великдень 24 квітня залишиться вихідним, бо це неділя. А в понеділок, 25 квітня, українці знову будуть працювати. Роботодавець також не може на свій розсуд залишити понеділок після Великодня вихідним, бо цього в законодавстві не передбачено. Так само це стосуватимуться і вихідних на 2 та 9 травня.