Google Maps відкрив усі військові та стратегічні об’єкти росії. Тепер кожен може їх побачити в хорошій якості

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Сервіс Google Maps відкрив усі військові та стратегічні об’єкти росії — вони стали доступні в максимальній роздільній здатності (до 0,5 метра на піксель).

Будь-який користувач може подивитися аеродроми рф, морські бази, пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, полігони, командні пункти тощо. Раніше всі ці об’єкти відображались у значно гіршій якості.

Можно роздивитися авіабазу під Курськом:

Або побачити базу російських підводних човнів на Камчатці:

Раніше Google припинив монетизацію контенту, який розповсюджує фейки про війну росії проти України або заперечує чи виправдовує її.