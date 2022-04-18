Кількість загиблих через ракетний обстріл Львова зросла до 7 людей

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Facebook / Андрій Садовий

Кількість жертв ракетного удару по Львову зросла. Станом на 12:30 відомо про 7 загиблих і 11 постраждалих. Серед поранених є дитина, але ушкодження у неї не значні. Троє постраждалих у важкому стані.

Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Також він додав, що дані щодо загиблих ще можуть змінюватися.

Раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що на шиномонтажі у Львові, в який влучила російська ракета, знищено близько 40 автомобілів. Також ударною хвилею вибило вікна у готелі поблизу, де живуть евакуйовані українці.

Сьогодні російські війська завдали 5 ракетних ударів по Львову. Нині у місті продовжують розбирати завали.